مطار كربلاء يستبدل تصاميمه الفرنسية باخرى برتغالية ويهدر 40 مليون دولار

العتبة الحسينية ومجموعة الرضا لاستثمار يمثلون الجهة المستثمرة لانشاء مشروع مطار كربلاء الدولي.

المشروع صمم من قبل الشركة الفرنسية ADPI في العام 2013 وبتكلفة 40 مليون دولار لحساب وزارة النقل العراقية.

بعد عامين على مرور تنفيذ المشروع وعن طريق الصدفة اكتشفت ان التصاميم الشركة الفرنسية قد تم الاستغناء عنها لصالح عقد تصاميم مع مكتب استشاري برتغالي AND_RE

وقع العقد في العام الماضي من قبل هيئة الاستثمار الوطنية وحاليا في مرحلة

Design Concept

لماذا قامت الجهة المستثمرة بالاستغناء عن التصاميم الفرنسية وهدر مبلغ التصميم؟

ان كان هناك فساد في التصاميم الفرنسية لماذا السكوت من قبل الجهة المستثمرة عن هذا الفساد؟

هل من صلاحيات هيئة الاستثمار ابرام عقود التصاميم بعيدا عن الجهات القطاعية المسؤولة (وزارة النقل)؟

هل تعلم وزارة النقل بهذه التغيرات لو نايمة على اذانها وما تدري لو تدري وساكتة؟

ما يضيع حك وراه طلابه

رابط تصميم المطار في الشركة الفرنسية

‏ https://www.adp-i.com/en/projects/middle-euphrates-international-airport-special-airport-systems-design

رابط تصميم المطار في المكتب البرتغالي

https://and-re.pt/portfolio/karbala-international-airport/