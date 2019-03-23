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أول زيارة خارجية لعبدالمهدي منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية

وصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الى العاصمة المصرية القاهرة اليوم في اول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية.

وتشمل الزيارة قمة ثنائية تضم رئيس مصر عبدالفتاح السيسي، ثم قمة ثلاثية تضم ايضا عبد الله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية لإجراء مباحثات لتطوير العلاقات والتعاون في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعوب والبلدان وتدعم الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي لعموم شعوب المنطقة .

وسيلتقي رئيس الوزراء رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الذي كان على رأس المستقبلين، كما يجري عدة لقاءات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ضمن زيارته التي تستغرق يومين .

وتأتي الزيارة في “اطار توجه الحكومة لبناء علاقات شراكة متوازنة وبناءة وتعاون وتبادل المصالح وتعزز مكانة العراق ودوره المحوري في محيطه العربي والاقليمي، وتحقق تطلعات الشعب العراقي في دعم أمنه واستقراره وزيادة فرص البناء والاعمار والاستثمار والتنمية الاقتصادية”، حسب بيان لمكتب عبد المهدي.

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