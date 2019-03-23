إيران تقول إنها افشلت مشروع الشرق الاوسط الجديد في ثلاث دول بينها العراق

قال خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله احمد خاتمي، إن بلاده حالت دون نجاح مشروع الشرق الاوسط الجديد وذلك بالوقوف ضده في ثلاث دول العراق وسوريا ولبنان.

وقال آية الله خاتمي في خطبة صلاة الجمعة ظهر اليوم في طهران إن “الامريكيين حاولوا منذ فترة طويلة رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط الجديد في غرب آسيا، والمقصود بها الهيمنة على العراق وسوريا ولبنان، ولكن بفضل الله، فان الشرق الأوسط الجديد لم يتشكل فحسب، بل تشكلت ضده المقاومة”، حسب تعبيره.

وأردف بالقول إن “زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق ورئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري الى سوريا عززت حركة المقاومة، وكانت شوكة في عيون الاستكبار، وستدمر مخططات الاستعمار”. معتبرا ان “هاتين الزيارتين تحملان معاني مهمة”.