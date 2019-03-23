اجتماع للخير والبركة الثقافية يدعو الى تكثيف الجهود الخيرية والإنسانية على كافة المستويات

عقدت الهيئة الادارية لجمعية الخير والبركة الثقافية مساء اليوم السبت المصادف ٢٣ / ٣ / ٢٠١٩ اجتماعا تداوليا في مقرها العام ببغداد الكرخ برئاسة الشيخ مقداد البغدادي وبحضور كامل اعضاء الهيئة الادارية بدأ بتعزية صاحب العصر والزمان بذكرى شهادة السيدة زينب عليها.

وناقش الاجتماع تفعيل عمل الجمعية مع كافة المؤسسات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وعوائل الشهداء والايتام والعوائل المتعففة من خلال الاستمرار بعقد المزيد من الندوات والمؤتمرات والفعاليات الاسلامية وإحياء المناسبات الدينية والتواصل مع الفئات الاجتماعية المختلفة وحشد النخب المثقفة في سبيل خلق تموجات وطنية وانسانية تخدم العراق والمساعي الانسانية والخيرية في المرحلة الراهنة.

يذكر ان جمعية الخير والبركة الثقافية من الجمعيات الناشطة في مجالات الإغاثة الانسانية والنشاطات الخيرية والفعاليات الدينية والاجتماعية ويعود تأسيسها الى عام ٢٠٠٥ ولديها فروع في مختلف المحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٢٣ / ٣ / ٢٠١٩