اجراءات أمنية مشددة واعتصام أمام موقع غرق عبارة الموصل

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بفرض اجراءات امنية مشددة قرب منطقة الغابات، التي شهدت غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل.

وقال المصدر ان “اجراءات امنية مشددة فرضت في منطقة الغابات، وتم منع دخول المركبات اليها”.

واضاف ان “مثقفين وفنانين وادباء نظموا وقفة واعتصام امام موقع الحادثة في جزيرة ام الربيعين بالموصل”.

من جانبه، ذكر العميد خالد عوني مدير جنسية واحوال نينوى في تصريح ان ابواب الجنسية والاحوال والجوازات مفتوحة امام الناجين والغارقين ممن فقدوا مستمسكاتهم بحادثة العبارة لمنحهم مستمسكات جديدة مستثناة من الاجراءات.

يشار الى ان عمليات البحث عن مفقودين في نهر دجلة بالموصل لازالت متواصلة لليوم الثالث على التوالي، وتم ‪‎‪تشكيل فريق من الدفاع المدني ودوائر اخرى للبدء باخراج العبارة الغارقة في نهر دجلة بالموصل.