الأنواء الجوية ترسل تحذيراً لمواطني كوردستان

حذرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، من ارتفاع مناسب المياه في بعض مدن ومحافظات الاقليم، نتيجة غزارة الامطار المتساقطة.

وقالت المديرية في بيان لها انها ترجح تساقط الامطار ابتداءً من مساء اليوم السبت على مدن الاقليم، وبشكل متقطع، متوقعة ان تزداد شدة الامطار يوم غد الأحد وان تكون الامطار مصحوبة بالرعد.

واضافت ان شدة الامطار ستزداد يوم الاثنين المقبل وخصوصا في مناطق جنوب اربيل وكركوك وكرميان، محذرة من ارتفاع نسب المياه نتيجة لغزارة الامطار.

واشارت الانواء الجوية الى ان موجة الامطار هذه ستستمر الى نهاية الاسبوع الحالي.