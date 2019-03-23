الاتحاد الوطني يعقب على ما تعرض له صالح بالموصل .. ونائب عن نينوى يعتذر له

افادت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي يوم الجمعة انها تتفهم ما تعرض له رئيس الجمهورية برهم صالح من هجوم عندما زار مكان حادث غرق العبارة في مدينة الموصل.

وقالت الكتلة في بيان اليوم، انه “في الوقت الذي نتفهم فيه غضب الجماهير المنتكبة في الموصل جراء فاجعة غرق العبارة التي ألمت بنا جميعاً كعراقيين و استنكارهم للوضع الإداري و الأمني السيء و المزري و الفساد المتفشي في جميع مفاصل الحكومة المحلية، اننا على يقينٍ تام ان فخامة الرئيس مثلما هو حريص في الحفاظ على هيبة الدولة العراقية في الخارج و الداخل و حماية الدستور فهو حريص في ذات الوقت في المتابعة الميدانية و الجادة لشؤون رعيته و مواطنيه أينما وجدوا”.

واردف البيان ان “تواجده (اي صالح) اليوم في مدينة الموصل ما هو الا تأكيدٌ صريح بشعوره بالمسؤولية تجاه أهله بالموصل الجريحة في الوقوف ميدانياً على موقع الفاجعة المؤلمة و التشديد على محاسبة الفاسدين و المسؤولين عن ازهاق اروح العشرات من الأبرياء و تسريع تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل و أخذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث”.

وكان رئيس الجمهورية قد زار في وقت سابق من اليوم مكان الحادث الذي غرقت به العبارة في مدينة الموصل ليتوفى اثرها اكثر من 90 شخصا كانوا على متنها مساء امس الخميس.

وتعرض صالح لهتافات مناهضة له وهجوم غير مسبوق من قبل محتجين غاضبين من اهالي الموصل مما حدى به ان يغادر بسرعة وبعجلة للشرطة المحلية للتدافع الذي حصل له ومنعه من الوصول الى موكبه الشخصي.

من جهته اعتذر النائب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا عما تعرض له رئيس الجمهورية.

وقال الجربا في بيان خاطب به صالح “باسم عشائر نينوى وعوائل مدينة الموصل بصورة خاصة نقدم لك الاعتذار عن ما حدث معك اليوم في الجزيرة السياحية في الموصل، من تصرفات ذوي المفقودين، سبب غضبهم بسبب هول المصيبة من جهة، ولان جزء ليس قليل من هذه العوائل لم يعثروا حتى الان على جثث ابنائهم وأمهاتهم وأخواتهم وآباءهم”.

وبحسب اخر إحصائية لحادثة غرق العبارة في مدينة الموصل والصادرة عن الطب العدلي ومديرية دفاع نينوى فإن عدد الجثث التي تم انتشالها بلغ ٩٢ جثة، منها 18 جثة لأطفال، و62 اخر لنساء، و12 لذكور.

واما المفقودون والبلاغات المستلمة لدى الدفاع المدني ودائرة الطلب العدلي في نينوى 80 بلاغا عن مفقود، واعداد الذين تم انقاذهم 33 شخصا.