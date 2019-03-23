البرلمان العراقي يعدد اجراءات “فورية” اتخذتها حكومة كوردستان لإغاثة الموصل

اثنى بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي يوم الجمعة على الاجراءات “الفورية” التي اتخذتها حكومة اقليم كوردستان لإغاثة مدينة الموصل بعد الفاجعة التي تعرضت لها مدينة الموصل بغرق عبارة في نهر دجلة وتوفي العشرات ممن كانوا يستقلونها.

ووصل الحداد في وقت سابق من اليوم الى محافظة نينوى برفقة عدد من النواب، وفور وصوله اجتمع مع قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري والمسؤولين الإداريين في المحافظة.

وقال الحداد في تصريح له خلال الزيارة ” اليوم جئنا إلى محافظة نينوى للوقوف على الفاجعة التي هزت الجميع، ويجب ان لا يمر الحادث المفزع دون تقديم المقصرين للمحاسبة والمحاكمة، اليوم أهلنا في نينوى يشعرون بالغبن ويعانون من قلة الخدمات، لذا يجب مراجعة الأوضاع برمتها في المحافظة ومعالجة المشاكل بأسرع وقت، وسوف تسمعون عن قرارات وإجراءات حاسمة وسريعة حول مجمل ملفات نينوى في القريب العاجل”.

و أشاد الحداد بموقف حكومة إقليم كوردستان المشرف الذي ترجم بشكل واقعي الروح الوطنية والأخوية بين مكونات الشعب العراقي، باتخاذ عدة إجراءات فورية من خلال ارسال فرق الإنقاذ الى مكان الحادث واستقبال المصابين في مستشفيات الإقليم كافة وتقديم ما يمكن من مساعدات عاجلة ومتابعة الأحداث والتطورات باهتمام كبير، وإلغاء الاحتفالات والمهرجانات بمناسبة أعياد نوروز كافة.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الحداد العام وايقاف احتفالات اعياد نوروز تضامنا مع ذوي ضحايا عبارة الجزيرة السياحية في الموصل.

وبحسب اخر إحصائية لحادثة غرق العبارة في مدينة الموصل والصادرة عن الطب العدلي ومديرية دفاع نينوى فإن عدد الجثث التي تم انتشالها بلغ ٩٢ جثة، منها 18 جثة لأطفال، و62 اخر لنساء، و12 لذكور.

واما المفقودون والبلاغات المستلمة لدى الدفاع المدني ودائرة الطلب العدلي في نينوى 80 بلاغا عن مفقود، واعداد الذين تم انقاذهم 33 شخصا.