Posted on by

الحلبوسي: الموصل بحاجة الى استبدال قياداتها ويوم الاحد سنتخذ قرارات بشأنها

اكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، حاجة مدينة الموصل الى استبدال قياداتها.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي برفقة رئيس الجمهورية برهم صالح ان “الموصل تعاني من تقصير اداري، وهي بحاجة الى استبدال قياداتها الادارية بأخرى كفوءة”.

واضاف “سنعمل على ان تكون هذه النكبة للموصل هي الاخيرة”، مبينا “قبل فترة كانت فاجعة اغتصاب الطفولة واليوم فاجعة العبارة، وهناك تقصير اداري واضح في المحافظة”.

واكد الحلبوسي ان “الموصل بحاجة الى ايلاء ادارتها الى اشخاص اكفاء، اليوم سنضع حلولا جذرية للموصل، وستكون لنا قرارات يوم الاحد بما يخص ملف المدينة”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close