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الرئاسات الثلاث العراقية تتخذ جملة قرارات تخص الموصل اثر الفاجعة

عقدت الرئاسات الثلاث في العراق يوم الجمعة اجتماعا ضم كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ان “المجتمعين بحثوا فاجعة غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل ووفاة واصابة العشرات من الابرياء، فضلاً عن مناقشة الاوضاع في المدينة بصورة عامة”.

واضاف ان المشاركين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة انتهاج كل الوسائل والاجراءات القانونية لمعالجة سوء الادارة المحلية في المحافظة و معالجة الملف الأمني و تعزيز دور القوات الأمنية وزيادة إمكانياتهم، فضلاً عن تحسين الوضع الاقتصادي للمدينة”.

ونوه البيان الى ان المجتمعين شددوا “على متابعة الاجراءات القضائية العاجلة لمحاسبة المقصرين والمتسببين في وقوع هذه الكارثة المأساوية ومعالجة التداعيات التي تسببت بهذه الحادثة وعدم السماح بتكرارها”.

وتابع البيان ان المشاركين في الاجتماع “اكدوا على تعويض ذوي الضحايا وانصافهم وتلبية مطالبهم”.

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