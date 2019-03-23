Posted on by

السرايا تقتل عنصرين من داعش جنوب مدينة سامراء

أعلنت قيادة عمليات سامراء “لسرايا السلام” يوم الجمعة عن مقتل عنصرين اثنين من تنظيم داعش جنوب المدينة.

وقالت السرايا في بيان اليوم “إن معلوماتِ استخبارية دقيقة حصلت عليها استخبارات السرايا السلام أفادت بتواجد عناصر للعدو الداعشي في ناحية المعتصم جنوب مدينة سامراء مما دعا ذلك قيام اللواء الثالث التابع إلى قيادة عمليات سامراء لسرايا السلام بعملية عسكرية وبمعية الإسناد التابع للعمليات”.

وافاد البيان انه “تم خلالها معالجة مكان تجمع العدو بقنابر الهاون وبعدها قامت قوة عسكرية بمعالجة وتمشيط الأماكن التي يتواجد عناصر داعش بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مما أسفر عن إصابات دقيقة ومقتل عنصرين إثنين من الدواعش بعد التأكد من المصادر الموثوقة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close