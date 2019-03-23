السرايا تقتل عنصرين من داعش جنوب مدينة سامراء

أعلنت قيادة عمليات سامراء “لسرايا السلام” يوم الجمعة عن مقتل عنصرين اثنين من تنظيم داعش جنوب المدينة.

وقالت السرايا في بيان اليوم “إن معلوماتِ استخبارية دقيقة حصلت عليها استخبارات السرايا السلام أفادت بتواجد عناصر للعدو الداعشي في ناحية المعتصم جنوب مدينة سامراء مما دعا ذلك قيام اللواء الثالث التابع إلى قيادة عمليات سامراء لسرايا السلام بعملية عسكرية وبمعية الإسناد التابع للعمليات”.

وافاد البيان انه “تم خلالها معالجة مكان تجمع العدو بقنابر الهاون وبعدها قامت قوة عسكرية بمعالجة وتمشيط الأماكن التي يتواجد عناصر داعش بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مما أسفر عن إصابات دقيقة ومقتل عنصرين إثنين من الدواعش بعد التأكد من المصادر الموثوقة”.