السلطات الامنية تعتقل موظفا بمكتب وزير عراقي

اعلنت وزارة الداخلية يوم الجمعة عن القاء القبض على موظف كان يعمل بمكتب وزير (لم تسمه) يقوم بعمليات احتيال على التجار.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان اليوم ان “مفارز مديرية حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على احد المتهمين والذي يعمل سابقاً في مكتب وزير احدى الوزارات”.

واضاف ان المقبوض عليه كان “يمارس النصب والاحتيال على التجار العراقيين بحجة احالة بعض العقود والصفقات اليهم مقابل مبالغ مالية.”

وتابع اللواء معن ان “عملية القاء القبض تمت بعد مراقبة تحركاته و استدراجه الى مقر الوزارة المعنية وتشكيل كمين محكم بالتنسيق مع نجدة الكرادة”.