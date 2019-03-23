العاكوب يغادر نينوى

كشفت مصادر سياسية مطلعة يوم السبت عن مغادرة محافظ نينوى نوفل العاكوب الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقالت المصادر، ان “العاكوب غادر محافظة نينوى، وهو متواجد حاليا في أربيل، ويسعى الى الخروج خارج العراق، لكن جواز سفره منتهي الصلاحية”.

وبينت المصادر ان “ترك العاكوب نينوى، جاء بعد تلقيه اتصالات من قيادات سياسية، أكدت له ان مجلس النواب، سوف يصوت بجلسته، يوم غد الأحد، على اقالته من منصبه”.

واصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوم الجمعة امرا ديوانيا يقضي بتشكيل خلية ازمة في محافظة نينوى، وايقاف صلاحيات رئيس الحكومة المحلية فيها نوفل العاكوب لحين استكمال مجلس المحافظة التحقيقات بحادثة العبارة.

وقدّم عبد المهدي فجر اليوم السبت مقترحا الى مجلس النواب العراقي طالب فيه بالتصويت على اقالة العاكوب ونائبيه من مناصبهم على خلفية حادثة العبارة في مدينة الموصل.

وغرقت عبارة مساء يوم الخميس في نهر دجلة في الجانب المحاذي للجزيرة السياحية في مدينة الموصل مما ادى الى وفاة عشرات الاشخاص غرقا من الذين كانوا يستقلونها فيما لا يزال اخرون مفقودين الى الان والبحث جار عنهم.