العربي الكويتية ،وطامة الدالات!

في سلسلة(1) : كتابات عبقرية ، سلسلة سور النثر العظيم ، سلسلة هملايا النثر، سلسلة ، مقالات الشبح، سلسلة سلوا مقالتي ، سلسلة المزدوج الإبداعي ، سلسلة لمن ترفع القبعات، سلسلة من الصميم الى الصميم ، سلسلة حصان طروادة النثر ، سلسلة لاطلاسم بعد اليوم ، سلسلة راجحات العقول، سلسلة طار ذكره في الآفاق ، سلسلة مالم تخبرك به العقول، سلسلة كلام شعري، سلسلة مقالات التفكير العميق، سلسلة كريمات المقالات،سلسلة قاهرات الأقلام، سلسلة 00 الخ

بقلم – رحيم الشاهر- عضو اتحاد أدباء ادباء(2) العراق

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (3)

من فضل ربي مااقولُ وأكتبُ** وبفضل ربي بالعجائب أسهبُ( بيت الشاهر)

مقالتي حمالة النثر القديم ، ورافعة النثر الجديد(مقولة الشاهر)

الكتابة كرامتي من الله تعالى، فكيف لااجود بنفعها؟!(مقولة الشاهر)

انا من كنتس ، بيد انهم لايفقهون( مقولة الشاهر)

اقلب العربي الكويتية ، بحثا عن شيء فقدته ، وفقده غيري منذ زمن بعيد ، فلا أجده أمامي ، وانما اجد هذه المجلة -التي احير بمدحها ، او نصحها ، او إنصافها – قد اختصرت كل عوالم الإبداع – هذه المرة- بلفظة – د- وتعني الدكتور ، ففي العدد- 718- سبتمبر- 2018 ، قلبت صفحاتها ، فوجدت اهل الدال اصطفوا واحدا من بعد الأخر ليشكلوا طابورا داليا ، لانهاية له الا في آخر صفحة من هذا العدد الدالي بامتياز ، ففي ص- 14- الدكتور 00 ، وفي ص- 20- الدكتور00 ، وفي ص- 42 الدكتور 00 ، وفي ص- 28- الدكتور00 ،وفي –ص- 88- الدكتور 00 ، وفي ص- 92- الدكتورة00 ، وفي ص- 108 – الدكتور ، وفي – 114- الدكتور، وفي –ص-124- الدكتور ، وفي –ص- 123- الدكتور 00، وفي –ص- 168- الدكتور 00 ، وهكذا توالت الدالات ، توالي المطر في قصيدة السياب المشهورة ، ماقصتكم يااخوتي العربي مع الدالات ؟ وما هذا الولع الذي أنساكم ، فلم تعودوا تفرقون بين رأس الحداثة وذنبها ؟! هل صارت المواهب خاضعة لعرفكم دون عرف الله تعالى فهي حصرا على الدالات والأكاديميات ؟ لماذا هذه الذوبان المفرط في العناوين والمصطلحات ؟ ، ان المواهب الاعجازية لم تنزل، ولن تنزل على الأكاديميات ، فهي – وكما حدثنا عنها أجدادنا العرب- وحي يختص به الله تعالى من يشاء من عباده ، الله تعالى لم يبعث لنا الأنبياء من حيث الأكاديميات ، والدالات الحصرية ، انما بعثهم لنا من حيث اختصهم ، فكانوا هم أكاديميات الحد الأعلى من التفوق الأسطوري في التفقه والريادة ، وكذلك ، فإنه تعالى لم ولن يبعث الأقلام من حرف واحد هو الدال ، انما كرمنا (ب28 حرفا) ، لأنه كان يعلم إننا سنضع صنميتنا في حرف واحد ونترك بقية حروف الضاد ، هو أراد ان يحررنا من هذا التعظيم الشكلي الذي كلما أوغلنا فيه ، تراجعنا قرونا إلى الوراء، ان أعلامنا ممن ارسوا لنا دعائم الأدب الرفيع منذ المعلقات وحتى اليوم ، لم يكونوا من أهل الدالات ، إنما كانوا من أهل الآيات والنبوءات ، فكان امرئ القيس بقوله :

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلِ بسقط اللوى بين الدخول فحوملِ

اقول كان نبي قافية اللام ، ومع ذلك لم يقبل ان يرد اسمه في طابور من اللامات ؛لأنه ليس المقصود منه هذا 00ان هذا المعيار الوهمي الصنمي أنتج لنا أدبا ركيكا ، وأنا لااحبذ لمجلة

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) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (2) تكرار لفظة الادباء ، معيار يبحث عن العقلاء (3) للشاهر: لائحة اقوال وآراء ومصطلحات وعناوين ، ومقالات وقصائد ، ومنشورات مدوية وقصص قصيرة ينفرد بها عن غيره

عريقة مثل العربي ، ان تظل سائرة في ركب الحروف ، وتنسى الق الكلمات، لست متحاملا هنا على أهل الدالات ، فهم بما تعبوا واجادوا ، أهل لامتيازهم ، لكني هنا انقد الإفراط – وقد ابنته- من أهل الإفراط ؛ لأنه صار ينتج لنا جثث المجلات والصحف، في زمن ندعي فيه ماندعي!

22/3/ 2019