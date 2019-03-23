الى المطلبي المالكي منح رواتب تقاعدية لشيوخ القبائل

نعيم الهاشمي الخفاجي

على اساس ائتلاف الاخوة في حزب الدعوة مادعموا العشائرية بزمن المالكي تم اعطاء رواتب تقاعدية للكثير من الشيوخ وصرفت مليارات للمصالحة والنتيجة صفر، بل وحدث تزاحم وتسابق في ازدياد اعداد الشيوخ وللسنة والشيعة، انا لست مدافعا عن طرح السيد الصدر لكن طرح سيد مقتدى الصدر افضل من المليارات التي صرفت للمصالحة ونفسه عدنان الاسدي استحدث قسم بالداخلية هو سماه قسم العشاير حسب قوله، ليس العودة للقبلية خطأ وجريمة، لننظر للنوذج اليمني رغم تعرض شعب اليمن لغزوا خارجي وبعد تفجيرات صنعاء قبل الغزوا في ايام وجه علي عبدالله صالح والحوثيين دعوة لشيوخ القبائل لتوقيع ميثاق في تجريم وهدر دم كل شخص يفجر ويستهدف المواطنين ولم تشهد اليمن تفجير مفخخات مثل ماحدث بعراقنا العظيم، هههههه شر البلية مايضحك طيلة ستة عشر سنة من الارهاب ومؤتمرات المصالحة الوطنية ههههههه تعقد ونفس قبائل مكون البعث بغالبيتهم يفجرون ويفخخون ويقتلون على الهوية، لربما دعوة السيد الصدر بيها واقعية افضل من سابققاتها، لكن مشكلة العراق تبقى بالنظام السياسي المشوه من خلال دمج ثلاث مكونات غير متجانسة وحدود رسمها المحتلون الانكيليز والفرنسيين ورسموا لنا حدود هذا العراق الغير مستقر منذ عام ١٩٢١ ولايمكن ان يعم السلام بالعراق الا في تطبيق نموذج تجربة الحكم بدولة الامارات العربية في العراق والشعارات والمبادرات وان كانت صادقة لكن لم تحل مشكلة العراق بظل تنافر المكونات الثلاثة والذي ينكر هذه الحقيقة فهو يعيش بعالم اخر.

بها وبعض بنودها غير دستورية

21/02/2017 الأخبار 55 زيارة

متابعة السيمر / الأربعاء 22 . 02 . 2017 — وصف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الثلاثاء، مسودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “مجرد نصيحة”، مشيرا إلى أن “بعض الفقرات ليست دستورية وتدعو للعودة الى العشائرية”.

وقال القيادي في دولة القانون سعد المطلبي، لـ”عين العراق نيوز”، أن “مسودة الصدر تضمنت إرسال وفود عشائرية من وسط وجنوب العراق إلى المناطق المحررة وبالعكس للعمل على رفع الاحتقان الطائفي، كذلك تشكيل لجان أهلية عشائرية تعنى بالخدمة الشعبية، وهي دعوة واضحة للعودة الى العشائرية التي تعد مثلبة على دولة يسودها القانون”.

وأضاف المطلبي، ان “هناك بعض النقاط قد تكون خارجة عن الدستور، سيما ما يتعلق بالحشد الشعبي، ذلك لأنه لا يحتاج إلى تعقيب آخر او تعليق بعد أن أصبح جزء من مؤسسات الدولة”، مبينا أن “الكثير من النقاط التي وردت في المسودة ليست جديدة، فالحكومة تعمل جادة عليها”.

ولفت إلى أن “مجرد نصيحة، تستطيع الحكومة أن تأخذ بها أو لا، وأنا أرى أنها لن تعمل بأي مما ذكره الصدر، وهذا رأيي”.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد طرح أمس الاثنين، مبادرة لمرحلة ما بعد تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش، تتكون مبادرة الصدر، من مجموعة “لحلول أولية” لمرحلة ما بعد استعادة نينوى، وهي عدة نقاط كما يلي، ضمت تسعة وعشرين محورا.

نقولها وللاسف الشديد كل مبادراة قادة الكتل الشيعية تصب في اضعاف مكونهم، منذ سقوط الصنم في 9نيسان عام 2003 شبعنا من المبادراة وجرب الجميع الدعوة والمجلس والصدر مبادراتهم لحل الصراع لكنها لم تنجح، السيد الصدر وبنصيحة محور المقاومين اشترك مع المكون السني الذي رفع شعار المقاومة للكذب والدليل الان كل قادة وابناء المكون العربي والتركماني السني مع عودة الامريكان للعراق السيد مقتدى الصدر شاركهم في مقاومة المحتل والنتيجة لم ينتهي الارهاب والقتل الموجه لابناء المكون الشيعي وبقت مدن واسواق ومساجد الشيعة عرضة للتفجير والقتل، نوري المالكي وقع ميثاق الشرف مع ساسة وقادة المكون السني في اذار عام 2014 وبعد اقل من ثلاثة اشهر نفذوا جريمتهم في تسليم الموصل وابادة الاقليات الشيعية بمناطق اكثرياتهم وغدرت عشائر تكريت في ابنائنا في سبايكر وحدث ماحدث، ولولا فتوى الجهاد لدخل البعثيين بغداد في اسم داعش، فتوى الجهاد اسست لنا حشد قوي لكن لننظر لهراء الكثير من مستكتبي الشيعة من اللاهثين وراء المال السعودي يشنون هجمات تشويهة ضد الحشد الشعبي مقابل حفنة ريالات سواء اعترف بها هؤلاء ام لم يعترفوا، البعض يطعن في ابناء جلدته ويدعي انه صاحب مشروع وهو متخفي في اسماء مستعاره ويريد عمل تغير هههههه وياويل الذي يغضبه فيشن عليه حملات بالسباب والشتائم وفي اسماء مستعارة ههههه وهذا دليل على سوء حظ شيعة العراق الذين يوجد بهم مثل هذا البشر المريض والساذج والذي يتهم الاخرين بالغباء وهو كبير الاغبياء وزعيمهم، هل يوجد عاقل يحسن الظن في الوهابية ونظامهم المتخلف ذو العقلية البدوية الظلامية، اكيد شرطي صحيفتنا راح يشن هجوم علينا هههههههه اقول لهذا المتخفي والذي لايملك شجاعة في الاعلان عن اسمه كفاك تهريج انت تنتقد ساسة شيعة العراق السذج لكنك انت اكثر سذاجة منهم، دعوة سيد مقتدى الصدر بالتعاون عشائريا فكرة جيدة لكن المطالبة في حل الحشد خطأ وانا لم الوم السيد مقتدى الصدر ولا بقية قادة ساسة احزاب شيعة العراق في مطالباتهم في حل الحشد لانهم لايملكون مشروع للمكون الشيعي العراقي، اقول الى سعد المطلبي لو بيك حظ لجلبت اولادك للعيش بالعراق وخاصة انت تعيش بالخضراء، واقول لهذا المتخفي في الاسماء المستعارة عار عليك تطرح مشروع اكبر من حجمك ووزنك وانت متخفي خلف اسماء مستعارة، خلال تجربتي مع الفئات الاسلامية الشيعية وجدت اسلوب التخفي في الاسماء المستعارة صفة بارزة عندهم وانا على يقين ان هذا سبع السبمبع بطل الاسماء المستعارة واحد من هؤلاء الاسلاميين التعبانين، الدليل الاخ الاستاذ انور ابو علي المحترم فتح نافذة تعليقات على المقالات استغلها هذا التعبان وامثالة للاسائة لكل كاتب شريف، في موقعنا تسلل احد قادة الاخوان المسلمين وواجبه يكتب تجاه قضايا دينية وليست للامور السياسية وايضا تسلل شخص اخر متطرف يكفر كل من هب ولم يسلم من تكفيره حتى احتفال المسلمين بولادة الرسول محمد ص وعندما نكتب مقال للرد على هؤلاء يبدء صراخ البطيحي وووووو….الخ من الاسماء المستعارة والمتجددة، ههههههههه مهما شتمت فلاقيمة لكلامك والحمد لله مواقفك باتت مكشوفة وانت وامثالك نماذج سيئة امتداد للنماذج التعبانه بتاريخ مذهبنا القديم لكن الله سبحانه وتعالى ناصر مذهب محمد وال بيته الاطهار ومانراه مجرد نباح وعواء لاتؤثر على وجودنا كمكون ونصر الله آت لامحالة .

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.