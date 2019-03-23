انفجار قرب مقر للعصائب وسط كركوك

افادت شرطة محافظة كركوك يوم السبت بوقوع تفجير وسط مركز المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك العميد إفراسياو كامل اليوم، ان عبوة ناسفة انفجرت قرب مقر لعصائب اهل الحق في حي الوحدة وسط كركوك دون ذكر المزيد من التفاصيل.