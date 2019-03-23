بعد حادثة العبارة في الموصل .. محافظة عراقية تحظر السباحة في النهر

أعلن قائد شرطة النجف اللواء علاء غريب الزبيدي يوم الجمعة عن منع السباحة في نهر الفرات في فصل الصيف المقبل.

وقال اللواء الزبيدي في بيان اليوم، ان “ابوابنا مفتوحة للتعاون مع جميع الجهات لفرض رقابة صارمة على إجراءات السلامة في المرافق السياحية في المحافظة وسنحاسب أصحاب العجلات التي تنقل حمولة اكثر من المقررة حفاظا على أرواح أهلنا في المحافظة”.

وأضاف ان “اي مواطن يتعرض لأذى في المحافظة يضعنا بموقف محرج أمام المسؤولية الاخلاقية والوطنية والإنسانية وان اي اجراء نقوم به هو من اجل الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين”.

وتابع اللواء الزبيدي “اننا لم ولن نجامل او نتهاون على حساب المصلحة العامة وسلامة المواطنين وان أمن المواطن النجفي خط أحمر لا يمكن المساس به باي شكل من الأشكال”.

يأتي هذا بالتزامن مع وقوع حادثة غرق عبارة في مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى مساء امس الخميس والتي كانت تقل العشرات من الاشخاص الذين خرجوا للنزهة بمناسبة اعياد نوروز وحلول الربيع.

وبحسب اخر إحصائية لحادثة غرق العبارة في مدينة الموصل والصادرة عن الطب العدلي ومديرية دفاع نينوى فإن عدد الجثث التي تم انتشالها بلغ ٩٢ جثة، منها 18 جثة لأطفال، و62 اخر لنساء، و12 لذكور.

واما المفقودون والبلاغات المستلمة لدى الدفاع المدني ودائرة الطلب العدلي في نينوى 80 بلاغا عن مفقود، واعداد الذين تم انقاذهم 33 شخصا.