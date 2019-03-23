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تحذيرات من انهيار جسور “بأي لحظة” في الموصل

حذر النائب عن نينوى شيروان دوبرداني يوم السبت من خطورة وجود بعض الجسور في الموصل مهددة بالانهيار في أية لحظة.

ودعا النائب ضرورة اجراء مسح شامل لجميع المشاريع غير المنجزة في نينوى وخاصة الجسور التي تعاني من تخسفات ، وان بعض هذه الجسور مهددة بالانهيار في أية لحظة ، سيما بعد إنهيار بعض المجسرات خلال هطول الامطار مؤخرا .

وأوضح أن حركة المركبات فوق جسور الموصل تفوق طاقتها خصوصا الحديدية منها والتي ربما تنهار بسبب الحمولات الكبيرة .

واشار دوبرداني الى ان” الموصل ونينوى لا تحتمل مزيد من الكوارث والمصائب بعد فاجعة العبارة التي ألمت بنينوى والعراق والعالم أجمع، لذلك لابد أن يكون هناك رقابة ومتابعة لجميع المشاريع في نينوى وإعادة تأهيل الجسور لتعود كما كانت ونرفض الحلول والمعالجات الترقيعية”.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا في وقت سابق من اليوم صورا تظهر بعض الجسور المتهالكة والآيلة للسقوط مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

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