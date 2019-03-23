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جهاد سركيس ورامي اليوسف يطلقان اغنية يمه

الاردن : 22-3-2019

اطلق الفنان جهاد سركيس والشاعر رامي اليوسف اغنية بعنوان يمه ، وجاء اطلاق الاغنية بمناسبة يوم الام ، وقد ساهم بانجاز العمل متطوعا الموزع الموسيقي فراس عودة والملحنة فاطمة درواشة ومحمد صافي وجابر القيسي الذين رسموا الصورة البصرية للعمل ويعد هذا التعاون الاول بين سركيس واليوسف كعمل منفرد، وتم تسجيل العمل باستوديوهات احمد ابو عريش بمركز الفنون في العاصمة الاردنية عمان .

يشار الفنان جهاد سركيس يستعد بعد هذا العمل لاطلاق عملا غنائي جديد خلال الفترة القادمة اما الشاعر رامي اليوسف فهو يعكف حاليا على انجاز العديد من الاعمال مع ابرز نجوم الغناء في العالم العربي بالإضافة الى اطلاق اوبريت القدس عربية في اسطنبول سيتم الاعلان عن تفاصيله بالقريب العاجل .

للاستماع وتنزيل العمل من خلال الرابط المرفق

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