خواطر: يا عادل عبدالمهدي ؟! لا تصير رئيس وزراء هندي ؟!

قبل ان ابدا اردت بان اقول: عادل عبدالمهدي يقوم بما يجب ان يقوم به اي رئيس وزراء في مسألة (انتبهوا فقط في هذه المسألة) التجول في انحاء العراق وسؤال المواطنيين عن احوالهم ومتابعة المواضيع التي تهم البلد ؟! وهذا شيئ جدا ممتاز ويشكر عليه ولم يفعله غيره من رؤساء الوزراء العراقيين ؟! ومنه والنقص في هذه المعادله بانه لم يفعل اي شيئ لبناء الدولة العراقية او محاربة الفاسدين او تحسين حالة الناس المعاشية ؟! ولذلك فهو كرئيس وزراء الهند او الباكستان او بنغلادش او اي دولة فقيرة وتعبانه ؟! يفرفرون على الناس ويحضرون كل مصائب الناس ويتفاعلون معها ولكن بكلمات ؟! فتحنا تحقيق , الله يساعدكم , ما عدنا امكانيات , هنالك صراع , ما يخلوني اشتغل , هذا حال البلد الخ من هذه العبارات ؟! الا ان العراق ليس لا الهند ولا الباكستان ولا بنغلادش ولادولة فقيرة ؟! العراق دولة غنية ولديها امكانيات هائلة بل فلكية ؟! كل ما تحتاجه هو بان يضرب رئيس وزراء قوي بيد من حديد ؟! وان قتلوه او اجبروه على ترك السلطة فهو قد فتح الطريق ليكمله غيره لانهاء الفساد في العراق … لأن العافية بالتداريج …

من الطرائف التي يتناقلها جيل الطيبيين من السبعينات بان رئيس وزراء الهند زار العراق واحتج على رئيس الوزراء العراقي بان كل عراقي من يقولون له: افتهمت او لا تنسى او غيرها من العبارات في هكذا منوال ؟! يكون جواب العراقي: قابل اني هندي ؟! ههههههه … ومنه فلقد طلب رئيس الوزراء الهندي من رئيس الوزراء العراقي بان يقوم الاخير بتكثيف الجهود لمنع هكذا عبارات من التداول في المجتمع العراقي عبر برنامج تثقيفي واضح وعلى كافة الاصعدة ؟! راديو , تلفزيون , مدارس , الخ ؟! اتفق الجانبان على ان هذه اهم مسألة تقف عقبة امام تطبيع علاقات العراق مع الهند ؟! انتهت زيارة رئيس الوزراء الهندي للعراق واثناء مراسيم توديع الضيف الهندي وعند سلم الطائرة قال رئيس الوزراء الهندي لنظيره رئيس الوزراء العراقي لا تنسى اللي اتفقنا عليه ؟! فاجاب رئيس الوزراء العراقي: قابل اني هندي ؟! هههههههههههههههههههههههههههههه

فيا عادل عبدالمهدي ؟! لا تصير رئيس وزراء هندي ؟!

ولله في خلقه شؤون

21-03-2019م

مع تحيات المهندس سرمد عقراوي