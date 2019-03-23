صالح: فاجعة الموصل سببها الفساد والجشع والاستهتار بأرواح الناس

عزا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، حادث غرق العبارة في مدينة الموصل، الى “الفساد والجشع والاستهتار بارواح الناس”.

وقال صالح في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الموصل ان “الفاجعة لم تأت من فراغ، بل ناتجة من الفساد والجشع والاستهتار بارواح الناس”.

واضاف ان “الدولة مطالبة بتحقيق شامل، واجراءات سريعة ستتخذ حال انتهاء اللجنة التحقيقة من واجباتها”.

وبين صالح ان “واجبنا هو الانتصار لاهلنا باجراءات واصلاحات بنيوية وتغييرات ادارية تساعد الموصل على النهوض من كبوتها والدمار الذي لحق بها بالماضي”.

ولفت صالح الى “عقد اجتماع للرئاسات الثلاث مساء اليوم، سيتم فيه مناقشة الاجراءات الكفيلة لمعالجة الوضعية”.