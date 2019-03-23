ظريف: الإيرانيون أنقذوا اليهود من الاستعباد في بابل

رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تصريحات نظيره الأميركي بشأن انقاذ اليهود على يد ترامب، قائلا ان ملوك إيران في التاريخ القديم هم من أنقذ اليهود من العبودية والإبادة الجماعية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اجرى مقابلة مع شبكة التلفزة المسيحية الأمريكية في القدس، وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن ترامب يمكن أن يكون مثل الملكة استير (التي ارتكبت إبادة جماعية بحق الايرانيين في معركة بوريم)، قال بومبيو إن الرب أرسل ترامب إلى الأرض لحماية اليهود من خطر ايران.

واضاف بومبيو “كمسيحي أعتقد أن هذا ممكن، الرئيس ترامب يمثل بالفعل الملكة استير لمساعدته بإنقاذ الشعب اليهودي من الخطر الإيراني” بحسب قوله.

واثر تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، كتب محمد جواد ظريف اليوم السبت ردا على بومبيو، على صفحته الشخصية في تويتر، وقال :الإيرانيون أنقذوا اليهود من العبودية والإبادة الجماعية”.

وجاء في التغريدة :

“حرفوا حتى التوراة” لخدمة الايرانوفوبيا. لكن حقيقة ما تقوله التوراة هو كالتالي:

– أنقذ الملك الإيراني اليهود من الاستعباد في بابل.

– أنقذ الملوك الإيرانيون الآخرون اليهود من الإبادة الجماعية.

– تم تشجيع مخططي الإبادة الجماعية من قبل أهالي النقب وليس إيران.

– ملك إيران الأجنبي الوحيد الذي إطلق عليه اسم “المسيح”.