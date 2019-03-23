عالية نصيف تشيد بالتوضيح الذي أصدره رئيس الوزراء قبل سفره الى مصر

أشادت النائبة عالية نصيف بالتوضيح الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والذي شرح فيه للشعب العراقي أسباب زيارته لمصر، مبينة ان هذا العرف الجديد لابد أن يجعل المسؤولين الحكوميين كافة يفصحون عن تفاصيل سفرهم .

وقالت في بيان اليوم :” ان التوضيح الذي أصدره رئيس الوزراء اليوم والذي اعتذر فيه للشعب العراقي لاضطراره لزيارة مصر وفقاً للدعوة الموجهة اليه خدمة لمصلحة العراق، هو عرف جديد لابد ان يتبعه بقية المسؤولين الحكوميين بمختلف مستوياتهم، او تقوم مكاتبهم الاعلامية على الاقل بشرح تفاصيل زياراتهم للدول قبل قيامهم بها والمواضيع التي ستتضمنها الزيارة والشخصيات التي سيلتقي بها المسؤول “.

وأضافت نصيف :” ان قضية سفر المسؤولين الى الخارج والوفود الحكومية العراقية لطالما أثارت جدلاً في الشارع العراقي وداخل البرلمان، ولعل هذا العرف الجديد سيساعد في جعلنا نتمكن من تقييم النفع الذي سيعود على الشعب العراقي من هذه الزيارات ” ، معربة عن أملها في :” ان تثمر زيارة عبدالمهدي لمصر عن أمور تصب في مصلحة الشعب العراقي “.