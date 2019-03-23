غوغل حزين على ضحايا العبارة في الموصل

أتشح محرك البحث غوغل بالإشارة السوداء حزناً على ضحايا غرق العبارة في مدينة الموصل.

ووضع غوغل شارة سوداء أسفل مربع البحث وكتب عليها #_لذكرى رحيل ضحايا عبارة الموصل.

وغرقت عبارة مساء امس الخميس في نهر دجلة في الجانب المحاذي للجزيرة السياحية في مدينة الموصل مما ادى الى وفاة عشرات الاشخاص غرقا من الذين كانوا يستقلونها فيما لا يزال اخرون مفقودين الى الان والبحث جار عنهم.

واصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوم الجمعة امرا ديوانيا يقضي بتشكيل خلية ازمة في محافظة نينوى، وايقاف صلاحيات رئيس الحكومة المحلية فيها نوفل العاكوب لحين استكمال مجلس المحافظة التحقيقات بحادثة العبارة.