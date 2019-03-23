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مجلس فاتحة لشهداء عبارة الموصل في زيورخ

بسم الله الرحمن الرحيم

سيقام مجلس الفاتحة، في مدينة زيورخ، على الأرواح العراقية البريئة التي رحلت بحادثة
#انقلاب #العبارة في، جزيرة الغابات السياحية بـ #الموصل يوم الخميس 20 اذار/ مارس2019 .

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.

#البيت_الثقافي_العراقي في #زيورخ

الزمان:
يوم الاثنين
25 .03. 2019
من الساعة 6 الى 8 مساءا

العنوان:
Oerlikon
Gubelstrasse 10
8050 Zürich
الطابق الارضي

مزيد من المعلومات والإستفسار.
iraq@hotmail.ch

قاسم المرشدي
21 61 474 079

محمد الحسيني
08 72 761 078
امير الاسدي
29 02 568 076

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