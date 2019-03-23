مجلس فاتحة لشهداء عبارة الموصل في زيورخ

بسم الله الرحمن الرحيم

سيقام مجلس الفاتحة، في مدينة زيورخ، على الأرواح العراقية البريئة التي رحلت بحادثة

#انقلاب #العبارة في، جزيرة الغابات السياحية بـ #الموصل يوم الخميس 20 اذار/ مارس2019 .

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.

#البيت_الثقافي_العراقي في #زيورخ

الزمان:

يوم الاثنين

25 .03. 2019

من الساعة 6 الى 8 مساءا

العنوان:

Oerlikon

Gubelstrasse 10

8050 Zürich

الطابق الارضي

مزيد من المعلومات والإستفسار.

iraq@hotmail.ch

قاسم المرشدي

21 61 474 079

محمد الحسيني

08 72 761 078

امير الاسدي

29 02 568 076

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عراقيون في سويسرا – aliraq.ch

ذكرت وكالات الأنباء، في نهاية شهر شباط 2019، عن عودة قريبة لمجموعة جديدة، من الزعماء العراقيين، من العرب السنة المتهمين

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