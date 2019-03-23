مجلس فاتحة لشهداء عبارة الموصل في زيورخ

بسم الله الرحمن الرحيم
سيقام مجلس الفاتحة، في مدينة زيورخ، على الأرواح العراقية البريئة التي رحلت بحادثة
#انقلاب #العبارة في، جزيرة الغابات السياحية بـ #الموصل يوم الخميس 20 اذار/ مارس2019 .
إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.
#البيت_الثقافي_العراقي في #زيورخ
الزمان:
يوم الاثنين
25 .03. 2019
من الساعة 6 الى 8 مساءا
العنوان:
Oerlikon
Gubelstrasse 10
8050 Zürich
الطابق الارضي
مزيد من المعلومات والإستفسار.
iraq@hotmail.ch
قاسم المرشدي
21 61 474 079
محمد الحسيني
08 72 761 078
امير الاسدي
29 02 568 076
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عراقيون في سويسرا – aliraq.ch
ذكرت وكالات الأنباء، في نهاية شهر شباط 2019، عن عودة قريبة لمجموعة جديدة، من الزعماء العراقيين، من العرب السنة المتهمين
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