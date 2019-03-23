مجلس نينوى يتخذ التدابير في حال الاخفاق بإقالة العاكوب والاخير سحب صلاحيات نائبيه

افاد مصدر مطلع يوم السبت ان مجلس محافظة نينوى بدأ باتخاذ التدابير اللازمة لإقالة رئيس الحكومة المحلية نوفل العاكوب في حال رفض الاخير قيامه بذلك.

وابلغ المصدر بأن مجلس نينوى قد يعقد جلسة طارئة لإقالة المحافظ تسبق اقالة البرلمان في حال رفض المحافظ لتقديم استقالته.

واضاف المصدر ان محافظ نينوى قد يعلن خلال الساعات القادمة استقالته من اربيل.

الى ذلك صدرت قبل عام توضح تعليمات المحافظ نوفل العاكوب بسحب صلاحيات نائبيه.

وكانت مصادر سياسية مطلعة قد كشفت في وقت سابق من اليوم عن مغادرة محافظ نينوى نوفل العاكوب الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

واصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوم الجمعة امرا ديوانيا يقضي بتشكيل خلية ازمة في محافظة نينوى، وايقاف صلاحيات رئيس الحكومة المحلية فيها نوفل العاكوب لحين استكمال مجلس المحافظة التحقيقات بحادثة العبارة.

وقدّم عبد المهدي فجر اليوم السبت مقترحا الى مجلس النواب العراقي طالب فيه بالتصويت على اقالة العاكوب ونائبيه من مناصبهم على خلفية حادثة العبارة في مدينة الموصل.

وغرقت عبارة مساء يوم الخميس في نهر دجلة في الجانب المحاذي للجزيرة السياحية في مدينة الموصل مما ادى الى وفاة عشرات الاشخاص غرقا من الذين كانوا يستقلونها فيما لا يزال اخرون مفقودين الى الان والبحث جار عنهم.