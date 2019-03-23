محافظ نينوى يوجه رسالة الى السيستاني بعد تصريح “المرجعية لا تمثلني”

وجه محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان، اليوم السبت، رسالة الى المرجعية الدينية العليا في النجف، عقب تصريح المتلفز الاخير من أن المرجعية لا تمثله لكونه “سني”.

وقال السلطان في رسالته “لم اكن موفقاً في التعبير اثناء لقاءي في احدى القنوات الفضائية بسبب الضغط الكبير الذي مورس ضدنا في هذه الأيام، وفي حالة طلب المرجعية الرشيدة مني تقديم استقالتي فلا اتردد لحظة واحدة عن ذلك”.

واضاف “كل الاحترام والتقدير لمرجعياتنا الدينية لأنهم كانوا بحق صمام أمان للعراق من خلال الفتوى التي اُعطيت لقتال داعش، وخلصتنا من العصابات الإجرامية بدماء شهدائنا الأبرار، وعليه اضع هذا الطلب امام انظار المرجعية العليا وانتظر ردهم في حالة الطلب مني بتقديم الاستقالة لن أتردد عنها لحظة واحدة، حيث اني حافظت على الامانة طيلة فترة عملي”.

يشار الى ان السلطان ذكر في تصريح متلفز ان “المرجعية لا تمثلني لانني سني وهي لديها سلطان على المحافظات الجنوبية فقط”.