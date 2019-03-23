مرجع ديني يدعو لاغلاق محال رواج المخدرات وبيع الخمور والانحلال الاخلاقي في العراق

دعا المرجع الديني حمد اليعقوبي يوم الجمعة الى اغلاق محال واماكن تروج للمخدرات، وبيع الخمور والفساد والانحلال الاخلاقي في العراق.

وشار اليعقوبي في كلمة القاها بعدد من الوفود من مختلف محافظات العراق بمكتبه في النجف ‏‏‏‏ إلى “خطورة انتشار مظاهر الفسق والفجور تحت عناوين ومسميات مختلفة ‏ورواج تجارة المخدرات ومحلات بيع الخمور وغيرها من أماكن إشاعة الانحلال الأخلاقي والفساد في المجتمع”، داعيا الى “التصدي لها وغلقها بالوسائل المشروعة المتاحة – مثلاً بالنصح والموعظة وبيان مخاطر هذه الاماكن ثم الضغط اجتماعي- وتطويق مخاطرها ولكيلا تكون أمراً عاديا مستساغاً يسهل القيام بهِ مع مرور الوقت وغفلة المجتمع وعدم وجود رادع”.

‏ ‏وحذر المرجع اليعقوبي” من تهويل وتضخيم بعض الظواهر المحدودة وتصويرها وكأنها حالات شائعة وممارسات واسعة من أجل أهداف بعيدة المدى لا تخفى، مستشهداً بظاهرة (الإلحاد) -على نحو المثال -التي ‏تنفخ في نارها بعض الجهات والمؤسسات لجعلها حالة ‏عامة.. والحقيقة أنه لا وجود (للإلحاد) بالحجم الذي يتم تصويره الآن، وانما توجد تساؤلات واستفسارات يجد أصحابها ان من حقهم المطالبة عن إجابة لها، ‏وهذا ما يُنجّز مسؤوليات ‏إضافية ‏في الاجابة على هذه التساؤلات وايضاح الامور التي يجب الاستفسار عنها وهذه مسؤولية النخب ومن تربى في مدرسة محمد وآل محمد (عليهم السلام) قبل غيرهم”.