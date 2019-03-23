مرجع شيعي يهاجم فرقة دينية ويحذر من عودة ظهورها في العراق

هاجم المرجع الديني اية الله جواد الخالصي يوم الجمعة فرقة البهائية من، محذرا مما اسماه “محاولة اعادة الفرقة البهائية في العراق من جديد بعد اضمحلالها وانكشاف دورها لتشويه صورة الاسلام”.

وقال الخالصي في خطبة صلاة الجمعة في مدينة الكاظمية ان “الذين يهاجمون الدين ويشككون في كتاب الله ويدعون إلى الفاحشة، أو إلى انشاء الفرق الضالة واحيائها من جديد كالبهائية وغيرها؛ انهم بذلك يطبقون نفس المخطط الاستعماري القديم الذي بدأ من قرنين من الزمان وظهر جلياً في الفترة القديمة منذ احتلال العراق عام 1918 وإلى يوم الناس هذا، وفي ظل ممارسات الاحتلال الجديد”، حسب تعبيره.

واضاف ان “محاولة احياء الفرق البائدة والضالة التي انشأها الاستعمار واضحة هذه الأيام في الإعلام، فالبهائية تظهر، وأصوات القاديانية والفرق المغالية الأخرى يحاولون احيائها، إضافة إلى فرق الكفر والضلالة والفساد، وتعلم الرقص الأجنبي وادخال ذلك في الشعائر الحسينية لتشويهها، كما جرى عبر عقود طويلة، وكما يتجدد في هذه الأيام”.

والبهائية هي إحدى الديانات التوحيدية والتي تؤكد في مبدأها الأساسي على الوحدة الروحية للجنس البشري، وترتكز الديانة البهائية على ثلاثة أعمدة تشكل أساس تعاليم هذه الديانة: وحدانية الله، أن هناك إله واحد فقط وهو الله الذي هو مصدر كل الخلق؛ وحدة الدين، أن جميع الديانات الكبرى لديها نفس المصدر الروحي، وتأتي من نفس الإله. ووحدة الإنسانية، أن جميع البشر قد خلقوا متساوين، إلى جانب الوحدة في التنوع، حيث يتم النظر إلى التنوع العرقي والثقافي كونه جدير بالتقدير والقبول.

و وفقا لتعاليم الدين البهائي، فإن الغرض من حياة الإنسان هو أن تتعلم كيفية معرفة ومحبة الله من خلال وسائل مثل الصلاة وممارسة التأمل الباطني و خدمة الإنسانية.

و تأسست العقيدة البهائية على يد بهاء الله في القرن 19 في بلاد فارس. وقد نفي بهاء الله من بلاد فارس إلى الإمبراطورية العثمانية، وتوفي بينما كان لا يزال سجينا بشكل رسمي.