مطار اربيل يستقبل اولى الرحلات الجوية من ديار بكر

استقبل مطار اربيل الدولي اليوم الخميس اولى الرحلات الجوية الدولية القادمة من مطار ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

ومن المقرر أن يسير المطاران ست رحلات اسبوعياً.

وأُجريت مراسم رسمية لاستقبال الرحلة الجوية الاولى بحضور وزيرة البلديات والسياحة في الاقليم نوروز مولود والقنصل التركي هاكان كاراجاي في اربيل.

وقالت نوروز في مؤتمر صحفي عقدته مع كاراجاي إن هذه الخطوة مهمة في التبادل التجاري والثقافي وتقويتها وتعزيز اواصر القطاع السياحي بين الجانبين.

ودعت الى زيادة الرحلات الجوية مع تركيا لتشمل مناطق اخرى من اقليم كوردستان.

هذا وقال القنصل التركي في اربيل “مع بدء الرحلات الجوية بين المطارين فإن اربيل باتت تملك خطاً ذهبياً للتواصل مع البلدان الاخرى في العالم” عبر تركيا.

وأضاف أن هذا الخط سيمثل عاملاً لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في تركيا اقليم كوردستان، مشيراً الى انه سيسهم كذلك في زيادة اعداد السياح وبشكل متبادل.

ويحتفظ اقليم كوردستان بعلاقات تجارية واسعة مع تركيا.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بشكل عام، نحو 16 مليار دولار سنوياً، اكثر من نصفه مع اقليم كوردستان.