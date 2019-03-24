إستثمار بغداد : مشروع مجمع الأيادي السكني يصل الى مراحل الإنهاءات الاخيرة

تتابع اللجان الهندسية لهيئة إستثمار بغداد سير العمل في مشروع مجمع الأيادي السكني الذي قارب على الإنتهاء بكافة بناياته وفعالياته ، والمنفذ من قبل شركة الأيادي المتحدة في منطقة الداوودي حي القضاة بالقرب من معمل بسكولاته ، اذ يتألف المجمع من (37) بناية جميعها تم الإنتهاء منها عدا بعض الإنهاءات البسيطة لأربع بنايات . وتواصل الملاكات التابعة للشركة المنفذة العمل الحالي في بناية المول الذي يتألف من سرداب وثلاث طوابق حيث تم الإنتهاء من العمل بنسبة 50% من الهيكل الإنشائي لبناية المشروع . وأشرت اللجان الهندسية إرتفاع وتيرة العمل في الفعاليات الخاصة بالمدارس حيث يجري العمل ضمن الإنهاءات والتقطيعات الداخلية الخاصة ببناية مدرستين ثانوية وإبتدائية وصل العمل فيها الى نسب إنجاز متقدمة .

الجدير بالذكر أن مشروع الأيادي المتحدة يعد من المشاريع السكنية المهمة التي ترعاها هيئة إستثمار بغداد متمثلة برئيسها المهندس شاكر الزاملي ، للمساهمة في الحد من أزمة السكن وتوفير السكن الملائم للعائلة البغدادية ,

ويضم المشروع عدة الفعاليات منها :

• مدارس

• مول تجاري

• مركز صحي

• نادي ترفيهي

• مسبح