إيران تستأنف تصدير الدجاج والطماطم الى اقليم كوردستان قريبا

اعلن القنصل الايراني العام في السليمانية باقليم كوردستان يوم السبت ان بلاده تبذل المساعي لاستئناف تصدير الدجاج والطماطم الى اقليم كوردستان.

وكانت ايران قد قررت قبل اسبوعين حظر تصدير عدد من المواد الغذائية والسلع الاخرى بهدف ملء الاحتياجات المحلية لبلادها ومنع ارتفاع اسعارها، الامر الذي تسبب بارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية في اسواق الاقليم.

وبحسب خبر لغرفة تجارة وصناعة السليمانية، نقل عن القنصل الايراني العام في السليمانية سعدالله مسعوديان، قوله انه بسبب نقص وارتفاع اسعار الدجاج والطماطم تم تعليق تصديرهما الى اقليم كوردستان.

واضاف انهم يسعون لاستئناف تصديرهما في الايام القليلة المقبلة والغاء ذلك القرار وإيصال هاتين المادتين الى الاقليم مرة اخرى.

ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم حاليا في اسواق الاقليم الفي دينار فيما يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 3 الاف دينار، وفضلا عن منع تصديرهما من ايران الى الاقليم فان موسم جني الطماطم لم يحن بعد وتم تقليل ادخال الصيصان الى حقول تربية الدواجن ولم ينتج الدجاج لحد الان.