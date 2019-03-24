الاعلان عن تشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان عام 2020

اعلنت وزارة التخطيط، السبت، عن تشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن الذي من المؤمل اجراؤه في العراق في الربع الاخير من العام المقبل 2020 .

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان ان الهيأة تضم في عضويتها رئيسي اللجنة الوطنية للسياسات السكانية والجهاز المركزي للإحصاء، وممثلين اثنين عن حكومة اقليم كوردستان، احدهما رئيس هيأة الاحصاء في الاقليم.

واضاف ان الهيأة تضم ايضا ممثلا عن مجلس النواب، ووكلاء وزارات الداخلية، والخارجية، والتربية، والتعليم العالي، والاعمار والإسكان والبلديات، والثقافة، والنقل، والاتصالات، والزراعة، والموارد المائية، والهجرة والمهجرين، والصحة والبيئة، وأمين سر وزارة الدفاع، وممثلا عن مستشارية الامن الوطني، ووكيل امانة بغداد، وممثلا عن هيأة الاعلام والاتصالات، وممثلي دواوين الاوقاف (السني والشيعي والديانات الاخرى)، ومدير عام الشؤون الفنية في الجهاز المركزي للإحصاء، فضلا عن المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والمساكن.

وأشار الهنداوي إلى ان مهام الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن تتمثل بإقرار الخطة الشاملة للتعداد والخطط الفرعية حسب مراحلها والتوقيتات الزمنية المختلفة ومتطلباتها المادية والبشرية وتحديد اساليب الصرف على مشروع التعداد والإشراف والمتابعة على سير الاعمال التحضيرية في المراحل كافة وإقرار الاستمارة بصيغتها النهائية وتحديد اسلوب العد وأي قضايا اخرى تجدها الهيأة مهمة وضرورية.