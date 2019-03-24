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الرافدين يوجه طلباً بشأن تسديد اقساط قروض السيارات

طالب مصرف الرافدين، السبت، المقترضين بتسديد أقساط قروض السيارات لدى فروع المصرف حصراً.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان على الزبائن المستفيدين من خدماتنا المصرفية الخاصة بقروض السيارات الالتزام بتسديد دفعات الأقساط الشهرية لدى فروع المصرف حصرا لضمان حقهم في التسديد اصوليا وفق وصولات مصرفية معتمدة.

وتابع البيان ان المصرف لم يخول أي شركة متعاقد معها لبيع السيارات بالأقساط للمواطنين حق تقاضي الإقساط، والمصرف غير مسؤول عن مصير تسديد أي دفعات خارج عمل فروعه، وحث البيان المقترضين على الإسراع بتسديد ما بذمتهم من أموال تلك السيارات لتفادي الأوضاع القانونية بحقهم.

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