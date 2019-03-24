السياحة تحدد موقفها من عائدية “جزيرة الموصل”

أعلنت هيئة السياحة، السبت، موقفها من عائدية جزيرة الموصل السياحية، والتي شهدت حادث غرق العبارة.

وقال رئيس الهيئة حمود محسن حسن في بيان انه “من أجل إيضاح الحقيقة فإننا نؤكد إن الجزيرة التي وقعت فيها الحادثة الأليمة ليست من أملاك هيئة السياحة، بل هي تابعة لدائرة عقارات الدولة، وقد أعطيت استثماراً عن طريق هيئة استثمار نينوى ولم يتم منح أي إجازة لمزاولة العمل السياحي من قبل هيئة السياحة للمرفق بشكل عام أو للعبارة بشكل خاص”.

واضاف البيان “نهيب بالأجهزة التنفيذية والأمنية في المحافظات كافة لغلق المرافق التي تمارس العمل السياحي دون الحصول على إجازة من هيئة السياحة كما نهيب بالمواطنين والمستثمرين لمراجعة هيئة السياحة للاطلاع على الضوابط والتعليمات النافذة للعمل بموجبها حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم وحفاظا على الأملاك العامة”.