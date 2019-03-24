اللجنة القانونية تُقيّم ادارة الحكومة لملف عبارة الموصل وتبت بإقالة العاكوب

افادت عضو اللجنة القانونية النيابية كفاء فرحان يوم السبت ان حادثة العبارة في مدينة الموصل كافية لإقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب من منصبه.

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب العراقي على مقترح قدمه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يقضي بإقالة العاكوب ونائبيه من مناصبهم.

وقالت فرحان، ان “طلب رئيس الحكومة من البرلمان بإقالة محافظ نينوى على خلفية فاجعة العبارة هو اجراء قانوني يتيح للقضاء ان يحاسب ويقاضي المقصرين والمسؤولين عن الكارثة”.

وأضافت ان “الاستياء الشعبي العام من فاجعة عبارة الموصل ومؤشرات الفساد يشكلون عنصر ضغط على البرلمان نحو اقالة محافظ نينوى”.

وبينت فرحان ان” ادارة الحكومة لملف فاجعة عبارة الموصل كانت موفقة وتدلل على روح المسؤولية والحزم في التعامل مع الأزمات الوطنية”.

اصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوم الجمعة امرا ديوانيا يقضي بتشكيل خلية ازمة في محافظة نينوى، وايقاف صلاحيات رئيس الحكومة المحلية فيها نوفل العاكوب لحين استكمال مجلس المحافظة التحقيقات بحادثة العبارة.

وقدّم عبد المهدي فجر اليوم السبت مقترحا الى مجلس النواب العراقي طالب فيه بالتصويت على اقالة العاكوب ونائبيه من مناصبهم على خلفية حادثة العبارة في مدينة الموصل.

وغرقت عبارة مساء يوم الخميس في نهر دجلة في الجانب المحاذي للجزيرة السياحية في مدينة الموصل مما ادى الى وفاة عشرات الاشخاص غرقا من الذين كانوا يستقلونها فيما لا يزال اخرون مفقودين الى الان والبحث جار عنهم.