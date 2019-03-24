المنبر العراقي: فاجعة الموصل جرحٌ بليغٌ في جسد العراق

لن يُشفى باجراءاتٍ فوقية مالم يتم تطهيره من الفساد والمحاصصة

حمّل المجلس المركزي للمنبر العراقي مافيات الفساد والمحاصصة والمكاتب الاقتصادية لبعض الاحزاب والمليشيات مسؤولية فاجعة غرق العبارة في الموصل، محذراً من ان مسلسل الفواجع والنكبات لن ينتهي دون اجراءات حقيقية وصارمة تعيد هيبة النظام والقانون وتوقف حالة الفوضى والتداعي التي تعيشها محافظة نينوى.

واضاف المجلس في بيان صحفي، اليوم السبت، ان فاجعة الموصل تجاوزت بعدها المحلي، وان الموصليين وعموم العراقيين بل والعالم اجمع يترقبون نتائج التحقيقات وأوجه القصور التي تسببت بالحادث، ومن يقف وراءها ويتحمل مسؤولياتها.

واوضح المجلس ان هذه الفاجعة خلفت جرحاً بليغاً في جسد العراق لن يُشفى باجراءاتٍ فوقية مالم يتم تطهيره من الفساد والمحاصصة والانطلاق نحو بناء الدولة.

كما حيّا المجلس بفخر واعتزاز حالة التضامن الشعبي والتلاحم الجماهيري التي تميّز بها ابناء شعبنا بكافة شرائحه ومن كافة المحافظات ووقفتهم المشرفة وتضامنهم مع اهالي الموصل الكرام، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاسراع بتعويض ذوي الضحايا وعدم تسويف هذا الامر .

اللجنة التحضيرية للمنبر العراقي

23 آذار 2019