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انتخاب العراق مقرر اللجنة العلمية في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن انتخاب العراق مقرراً للجنة العلمية في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، لافتة إلى أن التصويت جاء بالإجماع.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “العراق شارك في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الذي انعقد في عمان”.

وأضاف، أن “المكتب التنفيذي انتخب العراق ممثلاً بالسيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود عضواً مقرراً للجنة العلمية لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية”، منوهاً إلى أن “تصويت أعضاء المكتب التنفيذي حصل بالإجماع”.

يشار إلى أن العراق كان قد تم انتخابه ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا عضواً من بين ثلاثة اعضاء في المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية المكون من 15 عضواً، وذلك خلال الاجتماع العاشر للجمعية العامة للاتحاد في نيسان من العام الماضي.

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