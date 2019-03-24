انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي لرجال الاعمال العراقي – المصري

القاهرة – ابراهيم محمد شريغف

اكد رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي ان ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصرخبر يفرحنا لان العراق ومصر مرّا بتطورات سياسية متماثلة في مختلف العهود يبعث الأمل فينا ويبشر بارتفاع معدلات النمو في العراق اذا وضعنا يدا بيد وتعاونّا بشكل اكبر في المجالات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمة سيادته في الملتقى الاقتصادي لرجال الاعمال العراقي – المصري ، بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي

وقدّم سيادته عرضا عن تطورات الاقتصاد العراقي ومستوى الإنفاق في القطاعين العام والخاص ومستوى العرض والطلب، داعيا الى تحقيق قفزات كبيرة في مجالات عدة بإتباع الاساليب والمناهج العلمية

واشار سيادته الى ان نهج الحكومة الاصلاحي اسهم في تحريك المشاريع المتلكئة والمتوقفة، مبينا ان سوق العمل والاعمار في العراق واعمدة وفرص الاستثمار كبيرة، ولا شيء يقف عقبة في ظل توفر الارادة والرغبة المشتركة واتاحة الفرصة لرجال الاعمال والمستثمرين .

كما القى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي كلمة في الملتقى عبّر فيها عن اهمية التعاون بين البلدين والسعي الجاد لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين العراق ومصر في جميع المجالات لتجاوز الواقع الحالي وتحقيق المستوى المأمول والطموح