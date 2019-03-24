بيرة من أوربا: إقليم كوردستان استطاع ان ينمي نفسه ويبني حياة عصرية

اعلن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيرة، السبت، ان اقليم كوردستان استطاع تنمية نفسه ووبناء حياة عصرية لشعبه، مضيفا ان العملية السياسية في اقليم كوردستان وعلاقات الاقليم مع المركز قطعت مراحل جيدة. ‎

وقال بيرة في المؤتمر الاستثنائي للاشتركية الدولية ان اقليم كوردستان استطاع تنمية نفسه وخلق حياة عصرية لنفسه، لافتا الى ان امر بهذا الشكل ليس امرا سهلا.

واضاف بيرة انه جاء للمؤتمر من اجل عدم نسيان تضحيات كوردستان العراق التي كانت بالمشاركة مع الاصدقاء والتحالف الدولي في مواجهة التطرف الديني والارهاب العالمي، لافتا الى ان اقليم كوردستان الان اصبح انموذجا في الديمقراطية ويحافظ على الحرية وحقوق الانسان وصاحب انموذج ناجح في التسامح والتعايش.

واشار الى ان الاقليم خلال حرب “داعش” فتح ابوابه للاجئين السوريين والنازحين من سهل نينوى بجميع مكوناته، مبينا انه لهذا السبب تعرض لضائقة مالية شديدة بسبب الازمة المالية.

واوضح بيرة انه في الوقت الذي تعقدون انتم مؤتمركم فان الشعب الكوردي يستذكرى القصف الكيمياوي لمدينة حلبجة من قبل النظام الساب، لافتا الى ان الاقليم الان منشغل بعملية تشكيل حكومة جديدة واعادة بناء علاقاته مع حكومة بغداد.