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تنعى ببالغ الحزن والأسى

ببالغ الحزن والأسى يعبر أبناء الجالية العراقية في المجر عن شديد حزنهم وألمهم البالغ لما حدث يوم الخميس بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى والناس تحتفل بيوم الربيع ، بحادث غرق لما يسمى عبارة وهي عبارة الموت التي أودت بحياة أكثر من مائة شهيد وعشرات الجرحى والبحث جاريا عن جاثمين التي لاقت حذفها , أنا وأبناء الجالية نشاطر أبناء شعبنا بالموصل أحزانهم ولآمهم ، ونرجو من الله العلي القدير أن يحتسبهم شهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين .

ونشيد بالقرارات التي أتخذها السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتقديم المذنب للعدالة ، و بصفة المسئول الأول عن إدارة الدول يجب تجميد صلاحيات المحافظ وكل مدراء الدوائر المسئولة وإحالتهم للقضاء ومنع سفرهم وتحركاتهم حتى خارج حدود مدينة الموصل بما فيهم المستثمر ، حتى يعرف الشعب أن المسئول الأول في الدولة هو من يتحمل المسئولية في حمايته من الإرهاب والفساد الإداري .

وعلية قامت الهيئة الإدارية إلغاء كافة الاحتفالات لمناسبة عيد نوروز تضاما مع أبناء شعبنا في الموصل الحدباء بهذه الكارثة.

إنا لله وأنا إليه راجعون

رعــد مـحـمد

سكرتير رابطة الجالية العراقية في المجر

بودابست 22-03-2019

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