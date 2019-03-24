دموع كاذبة

رشيد سلمان

بعد غرق العبارة في الموصل و ازدياد عدد الضحايا سارعت الرئاسات الثلاث و شبكاتها بذرف الدموع و حمل الشموع للتغطية على فسادهم و جرائمهم لانهم هم السبب في كل ما يحصل في العراق.

الرئاسات الثلاث بكت و كأنها فقدت ابنائها و بناتها بينما هم ينعمون في الرخاء خارج العراق بأموال الضحايا و الفقراء و المساكين.

الرئيس التشريفي ابو السفرات سارع الى الموصل و دموعه تسيل كذبا و نفاقا و ابو الصبات لطم على وجهه بينما الحلبوسي يستعد للسفر الى امريكا كعميل.

الكل يعلم ان كوارث و مصائب العراق الانسانية و الاقتصادية و السياسية سببها رئاسات ثلاث من الاجانب و يتبعهم الكثيرون في المناصب الأخرى من الاقرباء و الاحباب من الاجانب ايضا.

نهب المال العام اصبح حلالا من قبل هؤلاء اللصوص حتى خوت الخزينة و تصاعدت القروض الخارجية و الداخلية التي سيدفع ثمنها ولد الخايبة.

ابو الصبات وهب النفط و انبوبه الى الاردن العاق و ملكه الشحاذ و سافر للقاء الشحاذ السيسي لوهبه النفط و النيوب تاركا الضحايا و اهلهم لانه فاسد كذاب و (لقبه الاخر) يدل عليه.

هذا الثالوث رفض بقاء القوات الامريكية التي تحتضن داعش و لكنه وافق على ذلك بعد لقائهم مع اعضاء الكونجرس الامريكي بحجة محاربة القوات الامريكية قوات داعش الامريكية.

السبب الحقيقي لتقبيل هذا الثالوث اقدام و ايادي وفد الكونجرس هو بقاؤهم في المناصب بأسناد من امريكا اي انهم عملاء مأجورون.

ما هو الحل:

يا ولد الخايبة: دموعكم ستبقى منهمرة وشموعكم ستبقى مضاءة ما دام العملاء الفاسدون اللصوص في مناصبهم.

يا ولد الخايبة: الصبر له حدود و القبول بالذل له حدود وتقديم الضحايا له حدود و الخلاص من هؤلاء الخونة بكل الوسائل اهمها محاصرتهم و محاسبتهم بدلا من مواكب دفن الضحايا هو الحل لانهم خانوا الامانة.