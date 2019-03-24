رسالة الى عادل عبد المهدي ..؟

#نبراس_الحسيني

منذ فترة ليست قصيرة والكتاب يتحدثون ، ويكتبون الملاحظات عن أدائكم ، و لكنكم “صم بكم ” .. ربما لا تقرؤون ، او هناك خلل في مكتبكم الإعلامي او مستشاريكم ،

وكلاهما يعودان بمردود سلبي على جنابكم الكريم ..!

سيدنا دعني اتحدث معكم اليوم بصراحة وعلى ما يبدو أنك تعيش في وداي والعراقيين في وادي اخر ..!

تقول اليوم في تبريركم للسفر الى القاهرة انكم انجزتم المهام التي كانت مطلوب انجازها اول مرة ..؟

هذه العباره الضبابية لا يمكن ان نفهمها او نعرف حجم ما انجزتموه :

فهل تعتبر رفع الصبات منجز ..؟

ام اقرار توزيع العدس منجز ..؟

ام هل تتصور ان رواية الارجنتين منجزا آخر ..؟!

لا نفهم ماهي الانجازات التي تتحدث عنها والمهام المنجزة … حتى الان ..؟

هل منح حلفائكم بأقليم كردستان الموازنة دون ان تتسلم الحكومة الاتحادية حتى الان برميلا واحدا من النفط إنجاز.. ام سحب جهاز مكافحة الارهاب من كركو منجزا اخر ..؟

هل تقصد ان الغاء الرسوم الكمركية مع الاردن وفتح السوق العراقية امام البضائع انجازا يا سيدي الفاضل ..؟

هل الغاء تاشيرة الدخول للزوار الايرانيين وتدمير السياحية الدينية انجازا آخر تفاخر به ..؟

دلنا على انجازاتكم سيدي الفاضل ، لعل وعسى ان نكون مخطئين ..؟

افتش وابحث يسارا و يمينا عن ما فعلته خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عمر حكومتكم ، فلم اجد مثلا مشروعا ضخما وضعت حجره الاساسي ، او ابرمت اتفقاقية تخدم العراق سياسيا ام اقتصاديا ..؟

اسال الزملاء والسياسيين عن خطوة واحدة صحيحة أنجزتها ، ولم اجد احد يذكر لك منجزا ايجابيا ..

الأزمات الخدمية مستمر ، في البصرة والموصل والانبار وسامراء وبغداد ، دون ان نجد تقدما للأمام بملف واحد .. والملف الامني بدأت ملامح التدهور تدب فيه ..

وحكومتكم سيدي الفاضل ما تزال ناقصة العدد ولا تزال .. وانعكس عدم اكتمال على تعطيل البرلمان ، وشل خطواته خطواته ، ومضت اربعة اشهر دون اقرار قانون واحد او حتى ان تنتخب الرئاسات للجان .. وطبعا التأخير يعود الى عدم اكمال الحكومة ..!!

كل ما فعلته سيدي المنتفجي : هو تعيين الاصهار و الاقارب والاصدقاء وارضاء الزعامات السياسية ، فلم تحاسب فاسدا واحدا رغم أنكم اعلنتم ان مجلس مكافحة الفساد عقد جلسته السابعة ..؟

ولا احد يعرف ماهي الفائدة منه .. هل يعلمها الراسخون في العلم ..؟

يرحمكم الله كيف طاوعتك نفسك على مغادرة البلد وما تزال جثث ابناء الموصل في البحر .. !!

ألم تعلن الحداد … إذن كيف لم تأجل زيارتكم استكمالا لمراسيم العزاء ..

بالله عليك الا يوجد حكيم يقدم لك المشورة في خطواتك ..؟

تظهر مع وفد من نادي ريال مدريد وتتسلم “فانيلة” مكتوب عليها “مهدي” وكانه انجازا كبيرا قمت به .. ماذا تركت لوزير الشباب والرياضه ..؟

أشعر بان خطواتك لا ترتقي وكونك رئيسا لوزراء العراق ..

فتارة احس بانك قائممقام لبغداد واخرى اشاهدك امينا للعاصمة ..؟

هل تشاهد ما يقول الناس عن حكومتك .. حجم الاحباط والملل الذي اصاب العراقيين ، الا تعرف ماذا يقال في أروقة السياسية عن ادائكم ..؟

هل سمعت ماذا يقولون عن طموحاتك ..؟

و كيف يقيمونكم …؟

اتمنى ان يتسع صدركم الرحب لما نكتبه ..

فنحن لك ناصحين لا اكثر او اقل ..؟

واذا استمر ادائكم على هذا الحل فلن تجد من يصمت بعد عام من عمر حكومتك ..؟

وان غدا لناظره قريب ..؟