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سياسي عراقي: السيسي يؤكد دائما على وحدة بلدنا منذ أن كان وزيرا للدفاع

كتب: محمود البدوي
قال الدكتور رائد العزاوي، الكاتب السياسي العراقي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن كان وزيرًا للدفاع كان دائم التأكيد على وحدة وسلامة واستقرار العراق، ومساندة الشعب العراقي في حربه ضد تنظيم “داعش”.

وأضاف “العزاوي”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة”، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة “المحور”، أن مصر سلمت العراق 80 مدرعة من أفضل مدرعات القتال خلال حبرها في الموصل ضد التنظيمات الإرهابية، كما أن مصر ساهمت في إعادة إعمار العراق وأنشأت 4 محطات طاقة كهربائية.

وأشار الكاتب السياسي العراقي، إلى أنه تم الاتفاق خلال لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء العراق، السبت بالقاهرة، على مشروعات مهمة جدا في العراق، منها إنشاء 150 ألف وحدة سكنية جنوب العراق، وإنشاء 3000 مدرسة، وإنشاء مجموعة كبيرة من مصارف المياه على جانبى نهرى دجلة والفرات، وإعادة إعمار المناطق التى تضررت بها.

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