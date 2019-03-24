عبد المهدي: لسنا سعداء بمستوى التبادل التجاري بين العراق ومصر

عبر رئيس مجلس وزراء عادل عبد المهدي يوم السبت عن خيبة امله تجاه انخفاض معدلات التبادل التجاري بين العراق ومصر رغم العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم، انه “لم تعد هناك على الارض ما تسمى بدولة الخلافة واصحبت مجاميع شرذمة مهزومة هنا وهناك”، مردفا بالقول ان “الإرهاب ظاهرة يجب القضاء عليها من جذورها وتجفيف منابع تمويلها الاساسية لكيلا يظهر مرة اخرى”.

واضاف ان “العراق يسعى لتعزيز علاقاتنا في المنطقة وخصوصا مع مصر”، موجهة دعوة رسمية الى السيسي لزيارة بغداد بالقول “ننتظر زيارتكم الى العراق”.

وتابع عبد المهدي “لقد جئنا مصر بقلوب مفتوحة للتعاون وتجاوز العراقيل ولزيادة التعاون الاقتصادي مع جميع اشقائنا وجيراننا واتفقنا ألّا نلعب اي دور في المحاور ونعزز الصداقة مع الجميع”.

ونوه الى انه “اتفقنا على بعض المبادئ الاساسية لتجاوز البيروقراطيات والعراقيل التي توضع امام الجهود المشتركة وان ننجز مشاريع محورية اساسية قليلة افضل من كثيرة لا يتم تنفيذها”.

وزاد عبد المهدي “نحن غير فرحين بمستوى التبادل التجاري بين مصر والعراق فان هناك دولا بعيدة عن العراق لديها علاقات تجارية معنا، ومصر رغم العلاقات، ورغم العلاقات التاريخية والحاضرة بين البلدين فإن التبادل التجاري ليس بمستوى الطموح”، مؤكدا انه “يجب ان تكون العلاقات الاقتصادية بين البلدين اعلى بكثير، وان تشمل جميع المجالات المتاحة”.