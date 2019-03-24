عبد المهدي يقترح على مصر تأسيس شركات مشتركة مع العراق

قدّم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم السبت مقترحا لمصر لتأسيس شركات صناعية وزراعية مشتركة مع العراق، داعيا ضرورة العمل على عقد اللجنة العليا المشتركة العراقية المصرية اجتماعا في بغداد خلال الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة برئاسة عبد المهدي ونظيره المصري مصطفى مدبولي التي عقدت بمقر الحكومة المصرية بحضور الوزراء من اعضاء الوفدين .

ونقل بيان صادر عن الحكومة العراقية عن عبد المهدي قوله، “يجب ان تكون لنا رؤى واضحة ومحددة ومشاريع قابلة للتنفيذ ، والعمل على منح تسهيلات لدخول المستثمرين والتعاون بين المؤسسات الدينية والتربوية وبناء منظومة لتحصين دولنا ومجتمعاتنا”، مقترحا تأسيس شركات مشتركة في القطاعات الصناعية والزراعية.

وعبّر رئيس الوزراء المصري عن مشاركة العراق الرغبة برفع مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الى اعلى مستوى وبما يتناسب مع العلاقات التاريخية بين البلدين.

وقال مدبولي “كلنا امل بتحقيق العراق نموا اقتصاديا وان يزداد قوة واستقرارا وان تسهم اللقاءات بدفع العلاقات الثنائية الى امام”.