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قوة امنية تمنع كادر NRT من تصوير وقفة تضامنية مع اهالي الموصل في بغداد

٢٣/٣/٢٠١٩

منعت قوة امنية مراسل قناة (NRT)، الزميل حسن طارق من تصوير وقفة تضامنية مع اهالي الموصل مساء أمس الجمعة.

طارق قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، انه مُنع من التصوير من قبل عناصر القوات الخاصة التابعة للفوج الرئاسي عند شارع ابي نؤاس اثناء تغطية وقفة تضامنية نظمها اهالي بغداد لمؤازرة اهالي الموصل، بحجة عدم امتلاكه تصريحا بالتصوير في هذه المنطقة، علماً انه أبرز هويته التعريفية، مضيفا ان عناصر القوة لم يعترفوا بذلك وأمرونا بالانسحاب من مكان التصوير لحين صدور امر بالتصريح من ضابط القوة.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين حادثة المنع التي تعرض لها كادر NRT وتؤكد ان استمرار قيادة عمليات بغداد بمنع التصوير في الاماكن العامة انتهاك صريح للدستور والقوانين العراقية، ويحسب ذلك على القائد العام للقوات المسلحة الذي يهمل هذه التجاوزات والخروقات.

تطالب الجمعية السلطات الامنية بإيقاف عناصرها عن ممارسات المنع المتكررة و عرقلة المهام الصحفية المناطة بالفرق الإعلامية والتي لا تقل شأنا عن مهام رجال الامن.

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