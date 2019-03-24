كتلة الديمقراطي: البرلمان سيصوت على طرد الـPKK والميلشيات واقالة محافظ نينوى

اعلن عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيروان جمال آغا الدوبدراني يوم السبت ان المجلس سيصوت في جلسة الغد على طرد عناصر منظمة الـpkk من قضاء سنجار والميليشيات المنتشرة في محافظة نينوى اضافة الى اقالة رئيس الحكومة المحلية نوفل العاكوب ونائبيه من مناصبهم.

وقال الدوبرداني في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ اربيل نوزاد هادي على هامش مشاركتهما في الوقفة التضامنية مع اهالي الموصل والتي اقيمت امام بارك “شاندر” وسط عاصمة كوردستان، ان “مقترح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الخاص بإقالة محافظ نينوى ونائبيه قد وصل الى البرلمان”.

واضاف ان “لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لنينوى اجتمعت اليوم مع رئيس مجلس النواب واوصت بإقالة المحافظ ونائبيه ايضا”، مشيرا الى ان “الفساد المالي والاداري والاهمال مستشرٍ بشكل كبير في المحافظة”.

وتابع الدوبدراني ان “قوات الـpkk جهة غير عراقية وغير شرعية تتواجد في سنجار”، لافتا الى ان مجلس النواب سيصوت يوم غد على انهاء الفساد في المحافظة وطرد قوات الـpkk من سنجار، والميلشيات المنتشرة في نينوى واقالة المحافظ ونائبيه”.