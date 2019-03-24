محلل سياسي: العراق بحاجة ملحة لتطهيره من الطائفية السياسية

قال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن مصر تعيد العراق للحظيرة العربية بإجراءات جديدة، موضحًا أن العراق بحاجة لمعالجة الخلل في الدستور الذي أحدث الطائفية، ويجب على مصر أن تلعب دوراً في المساعدة بالإعمار ومنع انضمام العراق للحظيرة الإيرانية.

وأضاف “غباشي”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “الرافدين”، أن العراق بحاجة ملحة وضرورية لتطهيرها من الطائفية السياسية التي أكلت الأخضر واليابس، وكذلك تطهيرها من الإرهاب.

ودعا “غباشي” الشعب والجيش العراقي لمواجهة الميليشيات الشيعية المسلحة بكافة طوائفها.