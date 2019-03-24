مسرور بارزاني يحذر من عودة ظهور داعش في “المتنازع عليها”

شدد مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني، السبت، من ان حكومات المنطقة اذا لم تقم بحل المشكلات الرئيسة فيها فان تنظيم “داعش” سيعاود الظهور مرة اخرى.

وقال بارزاني في تصريحات ادلى بها لصحيفة الغارديان البريطانية ان اعادة السيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة “داعش” كان الهدف الرئيس من الحرب وتم تقديم ضحايا كبيرة في هذه الحرب، موضحا ان نتائج الحرب ماثلة للعيان في العراق وسوريا.

واضاف بارزاني ان بقاء المشكلات السياسية والاقتصادية من دون حل سيمهد الطريق امام عودة ظهور “داعش” مرة اخرى.

وشدد بارزاني على ان “داعش” ليس عبارة عن وجود قوات مسلحة او مساحة جغرافية، بل هو فكر خاص والتنظيم تمكن من ان يتعامل مع الخسائر، لافتا الى انه استطاع ان يعاود الهجمات العسكرية في المناطق التي يغلب فيها الطابع المذهبي الطائفي.

كما اضاف بارزاني ان المناطق التي تم تحريرها في المحافظات الشمالية في العراق فان الخلايا النائمة للتنظيم ظهرت بتكتيك جديد بهدف نشر الخوف والقلق بين الناس.